Ziyaret kapsamında, tüberkülozla mücadelede önemli rol üstlenen Verem Savaş Dispanseri’nin tanı, tedavi ve takip hizmetleri yerinde incelendi.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nin (KETEM) mobil aracı, binanın donanımı ve eğitim faaliyetleri de incelendi. Tarama için merkeze gelen vatandaşlarla sohbet edilerek sunulan hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Heyet, ardından Sağlıklı Hayat Merkezi’ni ziyaret ederek burada verilen kapsamlı sağlık hizmetlerini değerlendirdi. Merkezde; çocuk gelişimi, psikolog desteği, diyetisyen hizmetleri, fizyoterapi, diş hekimi muayeneleri, sigara bırakma polikliniği ve gebe sınıfı gibi birçok alanda vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunulduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, bu merkezlerin toplumun her kesimine yönelik koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Amacımız sadece hastalıkları tedavi etmek değil, toplum sağlığını korumak ve geliştirmektir. Bu kapsamda Sağlıklı Hayat Merkezi, KETEM ve Verem Savaş Dispanseri halkımız için büyük bir öneme sahiptir. Vatandaşlarımıza sunduğumuz tüm hizmetler tamamen ücretsizdir. Koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetlerinden faydalanmak için tüm vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz.”

Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim ise sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, “Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Valiliğimizin destekleriyle halkımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.