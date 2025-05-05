Yeni atamalar, bölgedeki sağlık erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

12 BRANŞTA 12 YENİ UZMAN HEKİM GÖREVE BAŞLIYOR

Yozgat Şehir Hastanesi, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan sağlık kurumu olarak dikkat çekiyor. Yapılan yeni kadro tahsisiyle hastanede uzman hekim sayısında artış yaşandı. Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, açıklamasında bu gelişmeyle birlikte hastanede toplamda 109 uzman hekim, 33 pratisyen hekim ile hizmet verildiğini vurguladı.

BAŞHEKİM KOZAN’DAN YETKİLİLERE TEŞEKKÜR MESAJI

Başhekim Kozan, yeni kadro tahsisine dair yaptığı açıklamada, “Hastanemiz sunmuş olduğu ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetinin her geçen gün güçlenmesi adına bu kadro tahsisi önemli bir adımdır. Bu süreçte emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi ve bürokrasideki tüm büyüklerimize teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR HASTANESİ’NİN HİZMET KAPASİTESİ ARTIYOR

Yeni atamalarla birlikte hastanenin farklı branşlardaki hizmet kapasitesi artarken, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Yozgatlı vatandaşların daha hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti alması için atılan bu adım, yerel sağlık altyapısını daha da güçlendirecek.