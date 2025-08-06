Toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Berk, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Şahin, başkan yardımcıları Uz. Dr. Hanife Ece Erik, Dr. Murat Başkal, Dr. Türker Güven, Osman Alaca ve Ömer Yıldız ile şube müdürleri ve uzmanlar katıldı.

Toplantıda il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Karaarslan, yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme girildiğini vurguladı.

“Yeni bir döneme başlıyoruz. Sunulan sağlık hizmetlerini en üst seviyeye çıkarmak için gece gündüz demeden kararlılıkla, hep birlikte çalışacağız. İl ve ilçe hastane yöneticilerimiz, ilçe sağlık müdürlüklerimiz ve toplum sağlığı merkezlerimiz ile koordineli bir şekilde tüm ili kapsayacak sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyoruz” diyen Karaarslan, kalite, erişilebilirlik ve verimliliğin öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Yeni sözleşme döneminde göreve başlayan idarecilere başarılar dileyen Karaarslan, önceki dönemlerde görev yapan yöneticilere de katkılarından dolayı teşekkür etti.