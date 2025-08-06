Yozgat Şehir Hastanesi’nde anne sütünün önemi anlatıldı
Yozgat Şehir Hastanesi’nde anne sütünün önemi anlatıldı
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Toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Berk, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Şahin, başkan yardımcıları Uz. Dr. Hanife Ece Erik, Dr. Murat Başkal, Dr. Türker Güven, Osman Alaca ve Ömer Yıldız ile şube müdürleri ve uzmanlar katıldı.

Sağlık Hizmetlerini Daha Ulaşılabilir Kılacağız4

Toplantıda il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Karaarslan, yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme girildiğini vurguladı.

Sağlık Hizmetlerini Daha Ulaşılabilir Kılacağız1

“Yeni bir döneme başlıyoruz. Sunulan sağlık hizmetlerini en üst seviyeye çıkarmak için gece gündüz demeden kararlılıkla, hep birlikte çalışacağız. İl ve ilçe hastane yöneticilerimiz, ilçe sağlık müdürlüklerimiz ve toplum sağlığı merkezlerimiz ile koordineli bir şekilde tüm ili kapsayacak sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyoruz” diyen Karaarslan, kalite, erişilebilirlik ve verimliliğin öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Sağlık Hizmetlerini Daha Ulaşılabilir Kılacağız3

Yeni sözleşme döneminde göreve başlayan idarecilere başarılar dileyen Karaarslan, önceki dönemlerde görev yapan yöneticilere de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi