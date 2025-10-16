Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette ayrıca Bozok Üniversitesi ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi arasında planlanan akademik ve klinik iş birlikleri, asistan hekimlerin uzmanlık eğitim süreçlerinin geliştirilmesi, üniversite öğrencilerinin saha deneyimi kazanmaları ve sağlık hizmetlerinde ortak proje imkânları konularında istişarelerde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, eğitim ve öğretim süreçlerinde güçlü kurumlar arası dayanışmanın önemine değinerek, “Üniversite-hastane iş birliği hem tıp eğitiminin niteliğine hem de sağlık hizmetlerinin kalitesine önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk ise Üniversite Rektörü ve aynı zamanda Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesinin kurucu başhekimi olan Prof. Dr. Evren Yaşar’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başhekim Prof. Dr. Öztürk, Rektör Yaşar’a FTR Hastanesinin kuruluş sürecine yaptığı değerli katkılardan ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.