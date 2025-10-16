İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan’dan Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran’a ziyaret.

İl Sağlık Müdürü Karaarslan, Sarıkaya’daki sağlık hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Karaarslan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak ve Sarıkaya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Recep Yılmaz ile birlikte Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Sarıkaya ilçesinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, sağlık tesislerinin altyapı ve fiziki koşulları ile ihtiyaç duyulan yatırımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Karaarslan, yürütülen sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Ziyaretin sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, misafirperverliği ve destekleri dolayısıyla Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran’a teşekkür etti.