Sağlık Bakanlığı'nın 3658 sürekli işçi alımı kapsamında Yozgat dahil 81 ilde kadrolu personel alımları başladı. Başvurular 9 Mayıs’a kadar İŞKUR üzerinden yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 3658 daimi işçi alımı için başvuruları almaya başladı. İŞKUR’un “esube.iskur.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak başvurular, 9 Mayıs 2025 Cuma günü sona erecek. Alımlar; temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi ve aşçı pozisyonlarında gerçekleştirilecek.

Yozgat’ta da temizlik görevlisi pozisyonu için kadro açıldı. Adaylar İŞKUR adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Kadrolu işçi alımları, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılacak. KPSS şartı aranmayan alımlarda en az ilkokul mezunu olmak yeterli. Her aday, yalnızca bir kadro ve şehir için başvuruda bulunabilecek.

Kura çekimi ise 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak ve sonuçlar Bakanlığın resmi kanalları üzerinden duyurulacak. İşçi alımı sürecine dair tüm gelişmeler, İŞKUR’un resmi sayfası ve Sağlık Bakanlığı duyuruları üzerinden takip edilebilecek.