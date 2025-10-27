Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından Sabah Namazı Buluşmaları programı düzenlendi.

Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından 'Sabah Namazı Buluşmaları' programı Kayseri ilinden gelen hocaların katılımı ile gerçekleştirildi.

Kayseri ilinden gelen hocaların yanı sıra programa Kaymakam Aydın Yanık, kurum amiri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Sabaha namazının ardından tesbihat yapıldı ve sonrasında ise Boğazlıyan İlçe Müftü Vekili Ali Demir, cemaate hitap etti.

Program sonrası açıklama yapan Demir, “Cenab-ı Hak; bu mübarek vakitte cemaat olmanın bereketini üzerimizden eksik eylemesin. Kalplerimizi zikriyle nurlandırsın, dualarımızı makbul, ibadetlerimizi mebrur eylesin. Sabah namazının diriliş ruhunu gönüllerimize yerleştirsin. Ailelerimize huzur, yuvamıza bereket, memleketimize birlik ve dirlik ihsan eylesin. Dinimizin, vatanımızın ve tüm İslam âleminin salâh ve selâmetine vesile kılsın” dedi.