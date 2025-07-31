Ziyarette İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, merkezin sunduğu hizmetlerin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Karaarslan, merkezin daha fazla sosyal donatı içermesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Merkezin, ağır ruhsal bozukluğu olan bireylere toplum temelli modelle destek verdiğini vurgulayan Karaarslan, “2013 yılından beri hizmet veren merkezimizde şu an itibarıyla 420 hastaya ulaşılmış durumda” dedi.

Karaaslan, “Merkezde, hastalara psikososyal destek sağlanıyor. İlaç kullanımı ve genel durum takibi için hastalar üç ayda bir telefonla aranarak kontrole davet ediliyor. Psikiyatri uzmanı tarafından yapılan muayenelerin yanı sıra psikologlar, gerekli terapileri ve eğitimleri uyguluyor. Ayrıca hastalar, gerektiğinde evlerinde ziyaret edilerek gözlemleniyor. Sosyal desteğe ihtiyacı olanlar ise ilgili yardım kurumlarına yönlendiriliyor. Merkezde el becerilerini geliştirmeye yönelik halk eğitim merkezinden gelen eğitmenlerle uğraş terapisi, müzik ve spor kursları da düzenleniyor” şeklinde konuştu.

Sosyal Hayata Katılım Artırılıyor

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, hastaların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla ayda bir piknik ve eğlence etkinliği düzenliyor. Karaarslan, bu alanda emek veren tüm personellere teşekkür ederek, merkezin gelişimi için çalışmaların süreceğini ifade etti.