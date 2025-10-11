Yozgat’ta Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri düzenlendi.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Her yıl 10 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Günü, bu yıl “Afetler ve Acil Durumlarda Ruh Sağlığına Erişim” temasıyla tüm dünyada ve Türkiye genelinde farklı etkinliklerle anılıyor. Tema, afet ve acil durumlar sonrasında bireylerin ruhsal iyilik hâlinin korunması, psikososyal destek hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla belirlendi.

Bu kapsamda, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından Novada AVM’de stant açılarak vatandaşlara ruh sağlığının önemi, stresle baş etme yöntemleri ve psikososyal destek hizmetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Hayri İnal Konağı’nda Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin takipli danışanlarına yönelik gezi, bilgilendirme, psikososyal destek, yemek programı ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar, ruhsal dayanıklılığın artırılması ve afet sonrası süreçlerde duygusal iyilik hâlinin korunması konularında bilgilendirildi.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesiyle toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı hedefledik. Etkinliklerimize katkı sağlayan kurumlarımıza ve personellerimize teşekkür ederiz. Desteklerinden dolayı Yozgat Belediyesi’ne ve Novada AVM yönetimine şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.