Yozgat’ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi ve Sorgun Gençlik Derneği işbirliğiyle “Rotamız Aile” temalı uluslararası oryantiring yarışması düzenlendi.

Çamlık Milli Parkı’nda gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yapıldı. Yarışmaya, Azerbaycan, İtalya, Avusturya ve Çekya’dan gelen gönüllü gençlerin yanı sıra 20 çocuk ve aileleri katıldı.

Yarışmacılar ellerindeki haritalarla belirlenen güzergahlardaki hedef noktaları bulmaya çalıştı. Katılımcılar, final çizgisine kendileri için belirlenen süreden önce ulaşmak için ter döktü.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından verildi. Törende konuşan Vali Özkan, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda birçok etkinlik düzenlendiğini söyledi.

“Bugün de 'Rotamız Aile' sloganıyla, olmazsa olmazımız olan Çamlık Milli Parkı'nda hem ülkemizden hem de diğer ülkelerden gelen çocuklarımızla bir aradayız” diyen Özkan, amacın tanışmayı, kaynaşmayı sağlamak ve aile vurgusunu ön plana çıkarmak olduğunu ifade etti.

Çamlık Milli Parkı’nın korunmasının önemine de dikkat çeken Vali Özkan, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Çevrenin temiz tutulması ve kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Avusturya’dan etkinliğe katılan Lantz Brown, Çamlık Milli Parkı’nı çok beğendiğini belirterek, yarışma sayesinde pusulayı nasıl kullanacağını öğrendiğini söyledi.

İtalya’dan gelen ve Sorgun Gençlik Derneği’nde gönüllü olarak görev yapan Rebecca Campanella ise etkinlikten büyük keyif aldığını ifade etti. Campanella, çocuklarla birlikte yarışmanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu dile getirdi.