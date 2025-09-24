Açıklamaya göre, Yozgat’ta ilk 100’e giren mükelleflerin isimleri ve ticaret unvanları, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kamuoyuyla paylaşıldı. İsimlerinin yayımlanmasını istemeyen mükelleflerin bilgileri ise gizli tutuldu.

Bütçenin En Önemli Kaynağını Oluşturdu

Yozgat Defterdarı Osman Koçaş tarafından yapılan açıklamada, devlet bütçesinin yaklaşık yüzde 90’ının vergi gelirlerinden sağlandığını vurguladı. Vergi ödevini zamanında yerine getiren mükelleflerin, kamu hizmetlerinin yürütülmesine ve ekonomik düzenin sağlanmasına büyük katkı sunduğu belirtildi.

Beyana Dayalı Sistem Hatırlatıldı

Türk vergi sisteminde beyana dayalılığın esas olduğuna dikkat çekilen açıklamada, mükelleflerin elde ettikleri kazançlarını belirlenen sürelerde beyan ederek vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi. Vergilerin zamanında tahakkuk ve tahsil edilmesiyle devletin gelirlerinin güvence altına alındığı aktarıldı.

Yapay Zekâ Destekli Denetimler Yürütülüyor

Koçaş, bazı mükelleflerin ekonomik ve sosyal sebeplerle kazançlarını beyan etmediği, kayıt dışı bıraktığı ya da yanlış bildirimde bulunduğunu belirtti. Koçaş, bu durumun önüne geçmek için Defterdarlık tarafından yapay zekâ destekli teftiş, inceleme ve yoklama çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Mükelleflere Teşekkür Edildi

Yozgat Defterdarı Osman Koçaş, açıklamasında vergi yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren tüm mükellefleri tebrik ederek, tahakkuk eden vergilerin zamanında yatırılmasının önemine dikkat çekti.

Liste Yayınlandı

İsimlerinin yayımlanmasını istemeyen mükelleflerin bilgileri ise gizli tutuldu. Yayınlanan listede ilk 4 sıra isminin açıklanmasını istemedi.

İsmini vermek isteyen 2024 yılı en fazla vergi beyan eden mükelleflerin gelir vergisi rekortmen listesi ise şu şekilde;

5’inci sırada Yozgat Vergi Dairesine kayıtlı altın ve diğer değerli metallerden takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti ile faaliyet sürdüren Murad Solmaz oldu.

7’nci sırada Yozgat Vergi Dairesine kayıtlı genel lokanta ve restoranların faaliyetleri sürdüren Zafer Özışık oldu.

8’inci sırada ise Yozgat Vergi Dairesine Kayıtlı yeminli mali müşavirlik faaliyetleri sürdüren Ali Rıza Şehitoğlu oldu.