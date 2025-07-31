Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Yozgat-Kırıkkale kara yolu Derebağ köyü yol ayrımında meydana geldi. E.C.T. (25) yönetimindeki 01 AHZ 270 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü E.C.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.