Türk Büro Sen Yozgat Şube Başkanı Hacı Turan Başkal, refakat izni talebini Cumhurbaşkanlığı’na ilettiklerini söyledi.

Başkan Hacı Turan Başkal, kamu görevlilerinin yakınlarının tedavisi için görev mahalli dışına çıkmaları durumunda kullanılacak refakat izinleri konusunda yaşanan uygulama farklılıklarına ilişkin talebini Cumhurbaşkanlığı’na iletti.

Başkal, kamu kurumları arasında izin uygulamalarındaki farklılıkların, aynı statüdeki memurlar arasında eşitsizlik ve mağduriyet yarattığını belirtti.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 105. maddesi ve Anayasa’nın sağlık hakkı ile eşitlik ilkeleri çerçevesinde izinlerin insani ve hakkaniyetli şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Başkal, bazı kurumların şehir dışı tedavilerde personele zorluk çıkardığını ifade etti.

Başkal, şehir dışı tedaviye ihtiyaç duyan personelin yıllık izin veya ücretsiz izne sevk edilmesinin, özellikle büyükşehirlerde yoğunlaşan sağlık merkezleri ve yol-bakım yükleri düşünüldüğünde, aile birliği ve sağlık hakkını zedelediğini kaydetti.

Türk Büro Sen olarak talebin, kurumlar arası standart ve eşit uygulama olduğunu dile getiren Başkal, “Tıbbi rapora dayalı durumlarda görev mahalli dışında da refakat izni açıkça verilmelidir. Personel yıllık veya ücretsiz izne zorlanmamalıdır. Yetkili makamlardan bu konulardaki ikiliklerin giderilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.