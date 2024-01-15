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Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve kronik hastaların mağduriyetini önlemek amacıyla ilaç rapor sürelerini bir kez daha uzattı. Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, hastaların rapor düzenletme zorunluluğu Haziran ayına kadar ertelendi.

Koronavirüs salgını döneminde alınan tedbirler kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastaların ilaç raporlarının sürelerini uzatma uygulamasına devam edildiği açıklandı. Bakanlık, hastanelerdeki yoğunluğu kontrol altında tutma ve kronik hastaları koruma amacıyla ilaç raporlarının sürelerini bir kez daha uzattı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hastalar Haziran ayına kadar rapor düzenletme zorunluluğundan muaf tutulacak.

Hastalara sağlanan kolaylık hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde, 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31.12.2023 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edileceğini belirtti. Ancak, yenilenmemiş veya yenilenmesi gereken rapor sayılarının hala ciddi düzeyde olduğu gözlemlenerek, rapor yenileme taleplerine bağlı olarak sağlık hizmet sunucularında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilaç raporlarına ilişkin tedbirlerin devam edeceği ifade edildi.

Bakanlık, geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş veya sona erecek süreli sağlık raporu bulunan kişilerin raporlarının 30.06.2024 tarihine kadar geçerli kabul edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ayrıca, usulüne uygun olarak yapılan tüm ilk raporlar, rapor yenileme işlemleri ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanmasının devam edeceğini bildirdi.

Son olarak, 30.06.2024 tarihinden sonraki süreçte mağduriyet oluşmaması ve sağlık hizmet sunucularında raporların yenilenmesine bağlı yoğunluğa sebebiyet verilmemesi için, sağlık raporlarından kaynaklanan hak ve hizmetlerden yararlananlara raporlarını bu tarihe kadar yenilemeleri gerektiğinin hatırlatılması ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanarak gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi önemle duyuruldu.