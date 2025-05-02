Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri birimi uzmanları tarafından, Aydıncık ve Çekerek’te rehber öğretmeni bulunmayan ortaokullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Seminerlerde genel hedef olarak “Sosyal Beceriler” ve “Akran Zorbalığı” konuları ele alındı. Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, zorbalıkla başa çıkma yöntemlerinin kazandırılması amaçlandı.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen seminerlerde; empati, iletişim becerileri ve problem çözme yolları gibi temel sosyal becerilerin önemi vurgulandı. Ayrıca öğrencilerde akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Yozgat RAM yetkilileri, bu tür çalışmalarla öğrencilere sağlıklı sosyal ilişkiler kurma ve kendilerini güvenle ifade etme becerileri kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.