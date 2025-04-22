Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, il genel meclisi ve özel idarenin yürüttüğü çalışmalar ve projeler ele alındı.

Vali Özkan, yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, hem meclis hem de özel idare olarak kesintisiz bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Vali Özkan, Başkan Ünal ve Genel Sekreter Yılmaz’a ziyaretleri için teşekkür etti.