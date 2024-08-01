Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, eğitim yatırımları kapsamında inşası süren projelerin bir bir tamamlandığını söyledi.

Vali Özkan, “Tüm çabamız daha nezih ve modern ortamlarda çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlayabilmek ve daha iyi bir nesil yetiştirebilmektir” dedi.

Özkan yaptığı açıklamada, “Bu kapsamda, ilimiz merkeze yaptığımız Fatma Temel Turhan Ortaokuluna 24 derslikli ek bina inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiş olup, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde çocuklarımızın hizmetine sunulacaktır. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.