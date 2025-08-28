Sarıhacılı bölgesinde yapımı süren 24 derslikli, 4 atölyeli ve 200 öğrenci kapasiteli Meslek Lisesi inşaatı devam ediyor.

Altınkaynak, okul binası ve eklentilerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Altınkaynak, yeni okulun son teknolojilerle donatıldığı ve sektörün güncel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandığı söyledi.

Altınkaynak, modern eğitim binasının ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkürlerini iletti. Yeni okulun öğrencilerin yetişmesine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Muhabir: Selma Şahin