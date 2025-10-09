Yozgat Bozok Üniversitesinde öğrencilere yönelik proje yazma eğitimi düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Rektörlüğü Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından, öğrencilere yönelik “Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler İçin Proje Yazma Eğitimi” konulu seminer düzenlendi.

YOBÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Delibaş’ın daveti üzerine, eğitimi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata verdi. Seminer, Prof. Dr. Yunus Akçamur Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Böyükata, sunumunda proje döngüsü yönetimi süreçlerini ele alarak, proje fikrinin oluşturulmasında izlenmesi gereken aşamaları anlattı. Ayrıca, proje uygulamalarının stratejik bir plan üzerine oturtulmasının önemine değindi.

Bilim iletişimi ve proje tabanlı çalışmaların yaygınlaştırılması yönündeki gönüllü faaliyetlerinden de bahseden Böyükata, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Böyükata, konuşmasında TÜBİTAK destek programlarına da değinerek, “Her öğrenci proje faaliyetlerinde yer almakla kendini daha nitelikli biçimde geliştirme imkânı bulabilir” ifadelerini kullandı.

Katılımcıların verimli geçtiğini ifade ettiği seminerin sonunda, YOBÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Delibaş, katılımcılara ve katkılarından dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.