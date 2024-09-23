Yozgat Sağlık Sen Şube Başkanı Gökhan Eroğlu Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine ilk stetoskoplarını hediye etti.

Sağlık Sen Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, sosyal sendikacılık anlayışıyla üyeleri için birçok projeyi hayata geçiren Sağlık Sen, çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Eroğlu yaptığı açıklamada, “Sağlık Sen şimdi de tıp fakültelerinde eğitim gören hekim adayı öğrencilere destek olmak ‘İlk Stetoskopun Sağlık Sen'den’ projesini başlattı. Biz sorumlu sendikacılık anlayışıyla üyemizin yararına dokunan birçok projeyi hayata geçirdik. Şimdi de sağlıklı yarınlarımızın teminatı tıp fakültelerinde okuyan hekim adayı arkadaşlarımıza destek olmak için bu projeyi şubelerimiz ile başlattık. Sağlık-Sen olarak biz istiyoruz ki hekim adayı gençlerimize dokunalım, onların hayatlarında yerimiz olsun. Bugün öğrenciler yarın ülkemizin dört bir yanında insanımıza şifa eli olacaklar. Bugün İlk Stetoskopun Sağlık Sen'den diyerek nasıl destek olduysak okullarını bitirip görevlerine başladıkları zamanda yanlarında olmaya, destek olmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli çalışmaya imza atan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.