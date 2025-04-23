Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 2025 Aile Yılı kapsamında engelli bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik “İdmandayım İddialıyım – Engelsiz Hareket” projesi hayata geçirildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Zeynep Yazıcı yaptığı açıklamada, projenin bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezlerinde kalan bireyleri kapsadığını belirterek, “Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünden yola çıkarak başlattığımız bu projeyle, engelli bireylerin günlük yaşamlarını daha aktif, özgüvenli ve mutlu hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Her bireyin engel durumuna özel olarak hazırlanan egzersiz programları sayesinde sadece fiziksel değil, ruhsal iyilik hallerinin de desteklendiğini vurgulayan Yazıcı, “Proje kapsamında engelli bireylerin yanı sıra onlara destek veren bakım personeli ve gönüllüler de yer alıyor. Bu sayede merkezde güçlü bir aidiyet duygusu oluşması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

Proje; ritim çalışmaları, açık hava egzersizleri, sosyal spor etkinlikleri ve motivasyon seminerleriyle destekleniyor. Tüm bu faaliyetlerin bireylerin yaşam kalitesini artırmasının yanı sıra sosyal ilişkilerini de güçlendirmesi bekleniyor.