Toplantıya İl Müftüsü Ali Gülden, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, şube müdürleri, okul müdürleri ve proje hafızlık öğreticileri katıldı.

İl Müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nda düzenlenen toplantıda, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı süresince uygulamada karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve önümüzdeki döneme yönelik planlamalar ele alındı.

Dört yılı aşkın süredir il merkezinde kız ve erkek öğrencilerin eğitim aldığı iki okulda başarıyla sürdürülen proje hafızlık uygulamasının, geçtiğimiz yıl Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde de ikişer sınıfla başlatıldığı belirtildi. Yeni dönemde ise Sarıkaya ilçesinin de projeye dahil edilerek uygulamanın il merkeziyle birlikte toplam üç ilçede devam edeceği kaydedildi.

Toplantıda, öğrencilerin akademik ve hafızlık başarısını artırmaya yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.