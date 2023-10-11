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Acil Tıp Hekimi İsmail Ağı tarafından verilen eğitimde hastana binası tanıtılarak, hastane işleyişi hakkında bilgiler verildi. Eğitimde ayrıca, temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği, kardiyolojik acil, adli vakalar, akılcı antibiyotik kullanımı ve beyaz kod uygulamaları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Hekimlerle tanışma toplantısında konuşan Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan “Hastanemizde hasta kabulüne başlayacak olan pratisyen hekimlerimize yeni görevinde başarılar diliyorum. Yozgat ve hastanemiz için göreve başlıyor olmaları büyük bir kazanım olmuştur. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemize, Yozgat’ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hastanenin çeşitli birimlerinde göreve başlayan hekimler, oryantasyon eğitiminin verimli olduğunu, kuruma uyum sürecinde kendilerine katkı sağlayacağını ifade ederek, hastane yönetimine teşekkür etti.