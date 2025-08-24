Halk arasında “mor altın” olarak bilinen bu meyve, antioksidanlardan liflere, vitaminlerden minerallere kadar geniş bir besin yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mürdüm eriği, yalnızca lezzetiyle değil, sağlık üzerindeki etkileriyle de ön plana çıkıyor.

Son yıllarda özellikle diyabet ve obeziteye karşı etkileriyle öne çıkan mürdüm eriği, insülin direncini azaltıcı özellikleri nedeniyle uzmanlar tarafından sıkça tavsiye ediliyor. Diabetes Research and Clinical Practice dergisinde yayımlanan bir araştırmada, mürdüm eriğinin düşük glisemik indeks değerine sahip olduğu ve kan şekeri dalgalanmalarını önlemeye yardımcı olduğu belirtildi.

Uzmanlar, “Mürdüm eriği lif bakımından oldukça zengin. Bu lif yapısı hem insülin direncini kırıyor hem de şeker metabolizmasını düzenliyor. Düzenli tüketim, özellikle tip 2 diyabet riskini azaltmada ciddi rol oynayabilir” dedi.

Mürdüm eriği, 100 gramında yaklaşık 5 mg C vitamini içeriyor. Bu özelliğiyle yaz aylarında vücudun savunma mekanizmasını güçlendiriyor. Journal of Food Science and Technology’de 2021 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre, C vitamini bağışıklık hücrelerinin aktivitelerini artırarak vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor.

Beslenme uzmanları, “Her gün birkaç adet mürdüm eriği tüketmek, bağışıklık sistemini doğal yollardan desteklemek için en etkili yöntemlerden biri. Özellikle yaz aylarında enerji kaybı ve sıvı kaybını da telafi edici özelliği bulunuyor” diye konuştu.

Mürdüm eriğinin en dikkat çeken özelliklerinden biri de koyu mor rengini sağlayan antosiyaninler. Bu bileşikler, serbest radikalleri nötralize ederek hücre hasarını azaltıyor. Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yayımlanan bir araştırma, mürdüm eriğinin yaşlanma karşıtı etkilerde önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Uzmanlar, “Mürdüm eriği, hücrelerin daha uzun süre sağlıklı kalmasına katkı sağlayan güçlü antioksidanlar içeriyor. Bu meyve, yaşlanmayı geciktiren doğal bir ‘koruma kalkanı’ gibi işlev görüyor” ifadelerini kullandı.

100 gramında yaklaşık 2,2 gram lif içeren mürdüm eriği, sindirim sistemi sağlığı için de önemli. Lifli yapısıyla bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığın önüne geçiyor.

Uzmanlar, mürdüm eriğinin sindirim sistemi hassasiyetine sahip bireyler için doğal bir çözüm sunduğunu belirterek, “Özellikle bağırsak sağlığını korumak isteyenlerin düzenli olarak mürdüm eriği tüketmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Mürdüm eriği, yüksek potasyum içeriği sayesinde kalp dostu bir meyve olarak da öne çıkıyor. American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışmaya göre, potasyum tüketimi kan basıncını dengeleyerek kalp krizi riskini azaltabiliyor.

Uzmanlar, “Mürdüm eriği, düşük sodyum ve yüksek potasyum oranıyla kalp sağlığını koruyan doğal bir destek. Düzenli tüketim, tansiyonun dengelenmesine de yardımcı oluyor” açıklamasında bulundu.

Bilim insanları, mürdüm eriğinin antosiyanin ve fenolik bileşikler bakımından zengin yapısının kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebileceğini belirtiyor. International Journal of Cancer’da yayımlanan bir araştırmaya göre, bu bileşikler tümör oluşumunu baskılayıcı özellikler taşıyor.

Uzmanlar, “Mürdüm eriği, doğanın sunduğu en güçlü koruyucu ajanlardan biri. Kanser riskini azaltıcı potansiyeli nedeniyle beslenme düzenine mutlaka dahil edilmeli” dedi.

Düşük kalorili ve yüksek lifli yapısıyla mürdüm eriği, diyet yapanların da ilk tercihleri arasında yer alıyor. Lif oranı sayesinde tokluk hissi vererek iştah kontrolünü sağlıyor. Appetite dergisinde yayımlanan araştırmalar da bu özelliğini destekliyor.

Beslenme uzmanları, “Mürdüm eriği, kilo vermek isteyenler için güvenle tüketilebilecek sağlıklı bir atıştırmalık. Tokluk süresini uzattığı için ara öğünlerde çok ideal” dedi.

Mürdüm eriği, içerdiği A ve C vitamini sayesinde cilt yenilenmesini destekliyor. Dermatologic Therapy dergisinde yayımlanan bir çalışmada, bu vitaminlerin kolajen üretimini artırarak cilt elastikiyetini koruduğu belirtildi.

Uzmanlar, “Mürdüm eriği, antioksidan yapısıyla cilt yaşlanmasını geciktiren, kırışıklıkları azaltan ve canlı bir görünüm sağlayan doğal bir cilt dostu” değerlendirmesinde bulundu.

Yozgat’taki pazarlarda mürdüm eriğine ilgi oldukça yoğun. Pazar esnafı, meyvenin tezgâha geldiği ilk günden bu yana vatandaşların poşet poşet alım yaptığını belirtiyor. Hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydaları bilen tüketiciler, bu meyveyi sofralarından eksik etmiyor.

Bir pazarcı esnafı, “Mürdüm eriği çıktığında vatandaş resmen akın ediyor. Hem reçelini yapıyorlar hem taze tüketiyorlar. Özellikle diyabet hastaları ve diyet yapanlar en çok alan gruplar arasında” ifadelerini kullandı.

Antioksidan, lif, vitamin ve mineral zenginliğiyle öne çıkan mürdüm eriği, sadece Yozgat’ta değil Türkiye’nin dört bir yanında tezgâhlarda yerini almaya başladı. Uzmanlar, bu meyvenin düzenli tüketilmesinin hem günlük enerji ihtiyacına katkı sağladığını hem de uzun vadede birçok kronik hastalığa karşı koruyucu etki gösterdiğini vurguluyor.

Vatandaşlar ise hem sağlık hem de lezzet kaynağı olan bu “mor altını” sofralarına taşıyarak yaz aylarının en değerli meyvesini değerlendirmeye devam ediyor.