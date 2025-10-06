Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Eylül-4 Ekim 2025 tarihleri arasında personele yönelik eğitim programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü binası ve açık atış poligonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, 7 eğitici tarafından toplam 78 personele “Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale” konularında uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerin, emniyet personelinin olaylara hızlı, etkin ve güvenli şekilde müdahale kapasitesini artırmayı amaçladığı bildirildi.