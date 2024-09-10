Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, seçim vaatleri arasında yer alan sokak hayvanları için “Evcil Köy” projesinde çalışmaların başladığını söyledi.

Başkan Arslan, “Cenabı Hakk'ın yarattıklarına merhametle yaklaşıyoruz. Mesaimizin bir bölümünde modernize etmeye yönelik çalışmalarımızın devam ettiği Evcil Köy'deyiz. Sağlıksız barınaklar yerine daha doğal ve sağlıklı bir ortamda sokak hayvanlarının yaşamalarını sağlamak amacıyla kurulacak proje içerisinde yer alan veteriner kliniğinde, hayvanlara tıbbi ve acil müdahale imkanı sağlanacak. Geniş bir alanda her türlü barınma ve beslenme imkanının sağlanacağı proje çerçevesinde evcil köyde sağlıklı mama üretimi de yapılacak” dedi.

Sokak hayvanlarına karşı toplumsal duyarlılığın oluşacağı proje, Türkiye’de ilk olacak ve tüm illere örnek teşkil edeceğini belirten Başkan Arslan, “Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı içerisinde 40 dönüm alana gerçekleştirilecek. Proje en kısa sürede hayata geçirilerek sokak hayvanlarının hizmetine sunulacak” ifadelerini kullandı.