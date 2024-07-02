Millî Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile gerçekleştirilen Hafızlık Projesi kapsamında örgün eğitim ile birlikte hafızlık eğitimi verilecek.

Proje kapsamında yapılan Hafızlık Yetiştirme Kursu açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Müftüsü Ali Gülden, Din Öğretimi Şube Müdürü Işık Gün, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Hafızlık Projesi kapsamında verilecek eğitim için Yozgat geneli 4. sınıf öğrencileri arasında sınav yapıldı. Yapılan sınav ile belirlenen 60 öğrenci Merkez Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim alacak. 41 erkek öğrenci Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesinde ve 70 öğrenci ise Sorgun ilçesinde eğitim alacak.

Müdür İsmail Altınkaynak ve Müftü Ali Gülden, 01 Temmuz - 26 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan eğitim programına katılan olan öğrencilere başarılar diledi.