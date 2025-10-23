Yozgat Ensar Buluşmaları kapsamında Peygamber Efendimiz’in hayatı anlatıldı.

Yozgat’ta düzenlenen “Yozgat Ensar Buluşmaları” programının 2. bölümü, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Hayatı” konulu etkinlikle gerçekleştirildi.

Program, manevi bir atmosferde gerçekleşirken, katılımcılar ilahi ve sohbetlerle Peygamber Efendimiz’in yaşamına dair önemli bilgiler edindi. Yozgat İl Müftüsü Nihat Kök, programda katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlik sonunda açıklama yapan Ensar Vakfı yetkilileri, emeği geçen herkese teşekkür ederek, Peygamber Efendimiz’in örnek hayatının anlaşılması ve günlük yaşama taşınmasının önemine dikkat çekti. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği program, manevi ve eğitici bir ortamda tamamlandı.