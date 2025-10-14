Yozgat’ta çocuk koruma hizmetleri personeline yönelik eğitimler başladı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, sosyal hizmet alanında sahada görev yapan personele yönelik eğitimler devam ediyor.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF işbirliğiyle yürütülen “Çocuk Koruma Hizmetlerinde Karar Destek Projesi” kapsamında düzenlenen eğitimle, risk altındaki çocukların ilk kabul ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, değerlendirme süreçlerinin analizi ve çocuk koruma sisteminde karar destek mekanizmasının geliştirilmesi hedefleniyor.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlde görev yapan mesleki personele yönelik beş gün sürecek eğitim, Ankara ve Hatay’dan katılan uzmanlar tarafından veriliyor. Eğitimle, sosyal hizmet iş gücünün sahadaki çalışmalarının desteklenmesi ve çocuk alanında yürütülen hizmetlerin güçlendirilmesi amaçlandı” ifadelerine yer verildi.