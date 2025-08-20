Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan Ziraat Mühendisleri Serap Ünlü, Emin Salgın ve Mehmet Köşker’in farklı il ve ilçelere tayin edilmesi dolayısıyla veda programı düzenlendi.

İlçe Müdürü Serkan Orhan’ın öncülüğünde personelin katılımıyla gerçekleştirilen veda yemeğinde, mühendislerin ilçedeki çalışmaları anıldı.

Programda konuşan Orhan, tayini çıkan personele hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “İlçemize değerli katkılar sundunuz. Yeni görev yerlerinizde de başarılı çalışmalar gerçekleştireceğinize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yemek sonrası düzenlenen törende, İlçe Müdürü Serkan Orhan tarafından personele plaket takdim edildi.