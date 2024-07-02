Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetimler devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personel tarafından 2024 hasat sezonu biçerdöver kontrolleri yapıldı. Daha sonra bitki sağlığı ve gelişim durumlarına yönelik kontroller kapsamında arazi ziyareti gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili müdürlük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli teknik personelimiz 2024 hasat sezonu biçerdöver kontrollerini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Çiftçilerimize bereketli mahsuller dileriz” denildi.

Arazi ziyareti ile ilgili ise “İlçe müdürlüğümüz teknik personeli tarafından bitki sağlığı ve gelişim durumlarına yönelik kontroller kapsamında arazi ziyareti gerçekleştirilmiştir. Üreticimize sağlıklı ürünler dileriz” açıklamasında bulunuldu.