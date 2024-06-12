Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı (2021-2025) kapsamında "Toplumsal Farkındalık" faaliyetleri doğrultusunda sahaya indi.

Bu kapsamda, Sebze Meyve Halk Pazarı’nda pazarcı esnaf ve vatandaşları bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, pazarcı esnafına ve vatandaşlara kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yapılan bilgilendirmelerde, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğu ve bu sorunun çözümü için herkesin sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.

Etkinlik sırasında pazarcı esnafları açtığı pankartlar dikkat çekti.

İşte o pankartlarda yer alan anlamlı mesajlar şu şekilde: “Pazarda salkım üzüm, benim eşim iki gözüm. Bu tezgâhta şiddete yer yok. Yeşilliği alırsan demetle, kadını her daim destekle. Domatese dikkat, kadına saygı şart. Bir kadını ağlatan tek varlık soğan olsun, şiddet son bulsun. Çilek tatlı, şiddet olmaz haklı.”

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

KADES UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor.

NASIL KULLANILIR?

Sisteme giriş yaparak ve sizden istenen bilgileri girerek, kullanıcı sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra kaydolabilirsiniz. Sonrasında telefonunuza gelen doğrulama kodunu girerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Artık sistem kullanılmaya hazır. Unutmayın, uygulamayı kullanırken telefonunuzun konum bilgilerinin açık olması gerekiyor. Acil bir durumla karşı karşıya kaldığınızda uygulama ekranında bulunan KADES Kadın Destek Butonuna dokunulması gerekmektedir. İhbarın teyidini sağlamak için ekrana gönderilen evet veya hayır cevabını seçmelisiniz. Cevabınız evet ise telefonunuza ihbarın başarı ile alındığı, konumunuza ekip gönderileceği uyarı mesajı olarak iletilecektir.