Yerköy ilçesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), geçici statüde iki farklı pozisyon için kamu dışı işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular 21 Temmuz’da başlayacak, 25 Temmuz 2025 tarihine kadar sürecek.

Yerköy Hükümet Konağı adresinde faaliyet gösteren Yerköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, biri temizlik görevlisi diğeri şoför olmak üzere toplamda 2 geçici işçi alımı yapacak. Her iki pozisyon için de başvuru süresi 21 Temmuz 2025 – 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında olacak.

Mülakat 28 Temmuz’da

İki pozisyon için de mülakat 28 Temmuz 2025 tarihinde saat 14:00’te Yerköy Hükümet Konağı’nda gerçekleştirilecek. Adayların belirtilen gün ve saatte mülakata katılması gerekiyor.

Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Yerköy ilçe sınırları içerisinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak

Çalışmaya engel hali bulunmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan mahkûm olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda atanmasına engel hali bulunmamak

Temizlik Görevlisi İçin Ek Şartlar:

Kadın olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Azami 49 yaşında olmak

Şoför İçin Ek Şartlar:

En az lise mezunu olmak

Erkek olmak

21-49 yaş aralığında olmak

B sınıfı ehliyete sahip olmak

Başvuruda İstenecek Belgeler

Her iki pozisyon için başvuru sırasında adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecek:

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu

Lise mezuniyet belgesi (şoför için)

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İkametgâh belgesi

Ehliyet fotokopisi (şoför için)

Diploma

Başvurular için gerekli belgeler eksiksiz şekilde teslim edilmeli. Eksik belgeyle başvuru yapan adayların işlemleri geçersiz sayılacak.

Müracaatlar, doğrudan Yerköy Hükümet Konağı’na yapılacak. Başvuru ile ilgili detaylı bilgiye Vakıf Müdürü Hüseyin Seyfi aracılığıyla ulaşılabilecek. e-posta: [email protected].