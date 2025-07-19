Yerköy ilçesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), geçici statüde iki farklı pozisyon için kamu dışı işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular 21 Temmuz’da başlayacak, 25 Temmuz 2025 tarihine kadar sürecek.
Yerköy Hükümet Konağı adresinde faaliyet gösteren Yerköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, biri temizlik görevlisi diğeri şoför olmak üzere toplamda 2 geçici işçi alımı yapacak. Her iki pozisyon için de başvuru süresi 21 Temmuz 2025 – 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında olacak.
Mülakat 28 Temmuz’da
İki pozisyon için de mülakat 28 Temmuz 2025 tarihinde saat 14:00’te Yerköy Hükümet Konağı’nda gerçekleştirilecek. Adayların belirtilen gün ve saatte mülakata katılması gerekiyor.
Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Yerköy ilçe sınırları içerisinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak
Çalışmaya engel hali bulunmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan mahkûm olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda atanmasına engel hali bulunmamak
Temizlik Görevlisi İçin Ek Şartlar:
Kadın olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Azami 49 yaşında olmak
Şoför İçin Ek Şartlar:
En az lise mezunu olmak
Erkek olmak
21-49 yaş aralığında olmak
B sınıfı ehliyete sahip olmak
Başvuruda İstenecek Belgeler
Her iki pozisyon için başvuru sırasında adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecek:
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Sağlık raporu
Lise mezuniyet belgesi (şoför için)
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
İkametgâh belgesi
Ehliyet fotokopisi (şoför için)
Diploma
Başvurular için gerekli belgeler eksiksiz şekilde teslim edilmeli. Eksik belgeyle başvuru yapan adayların işlemleri geçersiz sayılacak.
Müracaatlar, doğrudan Yerköy Hükümet Konağı’na yapılacak. Başvuru ile ilgili detaylı bilgiye Vakıf Müdürü Hüseyin Seyfi aracılığıyla ulaşılabilecek. e-posta: [email protected].