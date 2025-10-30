Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte başvuru koşulları, tarihleri ve kadro dağılımına ilişkin detaylar belli oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatlarında görev yapmak üzere 1250 sözleşmeli personel istihdam edecek. Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte başvuru koşulları, tarihleri ve kadro dağılımına ilişkin detaylar belli oldu.

AFAD’dan 1250 Yeni Personel Alımı

AFAD, ülke genelinde arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev alacak sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile tekniker pozisyonlarında 1250 kişilik alım gerçekleştirecek.

Kuruma alınacak yeni personeller, özellikle afet riski yüksek bölgelerde ve büyükşehirlerde görevlendirilecek.

Yozgat’a Kadro Ayrıldı

Yapılan açıklamaya göre, Yozgat da personel alımı yapılacak iller arasında yer aldı. İldeki taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1 arama-kurtarma teknisyeni istihdam edilecek.

Ayrıca, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Erzurum, Samsun ve Van gibi afet riski yüksek şehirlerde daha fazla personel görevlendirilecek.

Başvuru Şartları Belli Oldu

AFAD’ın yayımladığı ilana göre adaylarda aranacak temel şartlar şöyle:

T.C. vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak,

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Kadınlarda en az 1.60 m, erkeklerde ise en az 1.65 m boyunda olmak,

Boy-kilo oranının 10 kilogramdan fazla fark göstermemesi.

KPSS Şartı

Adayların, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre değerlendirileceği belirtildi.

Tekniker kadrosuna başvuracak adayların KPSSP93 puan türünden,

Teknisyen kadrosuna başvuracak adayların ise KPSSP94 puan türünden

en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Başvurular 5-11 Kasım 2025 Tarihleri Arasında

Başvurular, 5 Kasım 2025 saat 10.00 itibarıyla başlayacak ve 11 Kasım 2025 saat 17.00’de sona erecek.

Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda, e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya [https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim](https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden yapabilecek.

Uygulama Sınavı 2026 Ocak Ayında

AFAD tarafından yapılacak uygulama sınavı, 26 Ocak – 13 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınav merkezleri Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illeri olacak. Başvurusu kabul edilen adaylar, hangi şehirde sınava katılacaklarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

AFAD’dan Açıklama

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Ülkemizin afetlere karşı dayanıklılığını artırmak, müdahale kapasitesini güçlendirmek ve yerel ekipleri desteklemek amacıyla 1250 sözleşmeli personel istihdam süreci başlatılmıştır. Yeni personeller, sahada aktif görev alarak afet ve acil durum yönetiminde önemli bir rol üstlenecektir” ifadeleri yer aldı.