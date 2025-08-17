Meteoroloji verilerine göre Yozgat’ta sabah saatlerinde ılıman bir hava hâkim olurken, öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların belirgin şekilde artacağı tahmin ediliyor.

Sabahın Erken Saatleri Serin Geçecek

Pazar sabahına yaklaşık 15 derece ile uyanacak olan Yozgatlılar, günün ilk saatlerinde hafif serin bir hava ile karşılaşacak.

Öğle Saatlerinde 30 Dereceye Kadar Çıkacak

Günün ilerleyen saatlerinde ise güneş etkisini artıracak. Özellikle öğleden sonra sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Uzmanlar, bu saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşları güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Akşam Serinliği Rahatlatacak

İlerleyen günlerde ise gün batımıyla birlikte sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak. Akşam saatlerinde hava yeniden serinleyerek geceye doğru sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek. Bu durum, gündüzün yoğun sıcağının ardından vatandaşlara ferahlık verecek.

Yozgat, pazar gününü bol güneşli geçirecek. Sabah ve akşam serinliği günlük yaşamı kolaylaştırırken, öğle saatlerindeki yüksek sıcaklıklar vatandaşları zorlayacak.