Kadın ve erkek kuaförleri ile güzellik salonlarının pazar günü kapalı olması kararı, Yozgat’ta gelinlikçi ve kadın kuaför esnafının tepkisini çekti.

Gelinlik satışı yapan işletmeler ve kuaför esnafı pazar günleri iş yerlerinin kapalı olması halinde önceden rezervasyon yapan müşterilerinin de mağduriyet yaşatacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı’nın, ülke genelinde kadın erkek kuaförleri ile güzellik merkezlerinin tatil edilmesi planlanan kararı üzerine kuaför esnafı ve gelinlikçi esnafından tepki aldı.

Pazar günleri evlenecek olan çiftlerin gelinlikleri için aylar öncesinden rezervasyon yapıldığını ifade eden Yozgat’taki işletmeler, pazar günleri dükkanlarının kapalı olması halinde müşterilerinin gelinliklerini hazırlayamayacaklarını ve bu durumun hem kendilerini hem müşterilerini mağdur edeceğini ifade etti.

“BU KARARA KARŞIYIM “

Zümra gelinlik sahibi Hatice Aygar, “Alınan bu karara gelinlik işletmecisi olarak ben katılmıyorum. Pazar günlerinin kapalı olmasına karşıyım. Bu karar tamamen dezavantaj olarak bizlere yansıyacaktır. Çünkü Yozgat’ta 3-4 aylık bir düğün sezonu var. Bu sezonda da ister istemez düğünler hafta sonları yapılıyor.

Hafta içi pek düğün yapan olmuyor. Bu karar hem kuaför arkadaşlarımız için hem de bizler için iyi olmaz. Şehir dışından ürün alan arkadaşlar ekstra hafta sonları bize gelip aksesuarlar temin edebiliyorlar. 10 yıldır bu işi yapıyoruz bu karar bizler için iyi bir karar değil. Pazar günleri kuaför salonları kapatılırsa hem müşteriler için hem de bizler için büyük problem olacak” diye konuştu.

“BİZİ ÇOK BÜYÜK ETKİLER”

Riva kadın kuaförü sahibi Hande Çakmak ise, “Bu kararın pazar günü olması bizi çok büyük etkiler. Bizlerin çalışma günleri cumartesi ve pazar. Çünkü cumartesi ve pazar günü gelinlerimiz var düğünleri o güne olduğu için en çok çalıştığımız gün pazar günüdür. Normal şartlarda da gelin olmadığı zaman ise çalışan bayanlar çocukları olduğu için eşine bırakıp kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Hafta içi salı günleri kapalıyız bu gün bizi çok etkilemiyor. Salı günleri tatil olması resmi işlerimizi halletmemizde bizim açımızdan da daha kolay oluyor. Pazar günü kapatılması kararı kuaför sektörünü çok büyük etkiler” ifadelerini kullandı.