Yozgat’ta son günlerde etkisini gösteren “pastırma sıcakları” kısa sürdü. Meteoroloji verilerine göre kentte mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta ortasından itibaren yerini yağışlı ve serin havaya bırakacak.

Türkiye, pastırma sıcaklarının ardından yeni bir yağışlı hava dalgasına hazırlanıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden pastırma sıcaklarının ardından yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık tahmin raporları, özellikle hafta ortasından itibaren ülkenin büyük bir bölümü için kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

32 İl İçin Sağanak Alarmı Hangi Gün Başlıyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışlar Salı günü yurdun kuzeybatı bölgeleri ve Doğu Anadolu’nun batısı olmak üzere başlayacak ve hafta ortasına doğru geniş bir alana yayılacak.

Toplamda 32 ilde sağanak alarmı verildi:

Salı: Marmara Bölgesi’nin geneli (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bursa), Batı Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Bartın), Doğu Anadolu’nun batısı (Kilis, Gaziantep, Adıyaman) ile Manisa ve Sinop, Kastamonu çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Çarşamba: Yağışlar 30 ilde etkisini artıracak. (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay gibi iller genelinde etkili olacak.)

Perşembe: Yağışlar İstanbul ve Marmara’dan (Yalova, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik) İç Anadolu’nun büyük kısmına (Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman) ve Batı-Orta Karadeniz’e (Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum) yayılacak. Akdeniz ve Ege’nin bazı illeri (Antalya, Burdur, Denizli, Muğla) de yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.

Yozgat'ta Kısa Sürdü

Pastırma sıcakları bu yıl Yozgat’ta kısa süreli yaşandı. Gündüz saatlerinde güneşli havanın etkili olduğu kentte, sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus oluşumu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi’yle birlikte Yozgat’ta da hava sıcaklıklarının düşeceği, bulutlanmanın artacağı ve hafta ortasından itibaren sağanak yağışların görüleceği uyarısında bulundu. 32 il için yapılan yağış alarmında, Yozgat da riskli iller arasında yer aldı.

Yozgatlı çiftçiler, bu kısa sıcak dönemi ürün kurutma ve tarımsal hazırlıklar için değerlendirdi. Ancak bu yıl pastırma sıcaklarının kısa sürmesi, özellikle sebze ve meyve kurutan üreticilerin işlerini hızlandırmasına neden oldu.

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşları uyararak gece ve gündüz sıcaklık farklarına dikkat edilmesi, giyim konusunda tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Pastırma sıcaklarının sona ermesiyle birlikte kentte yağışların hafta boyunca etkili olması bekleniyor.