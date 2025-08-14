Yerköy Belediyesi, Alparslan Türkeş Parkı’ndaki büfeyi ihaleyle kiraya çıkarıyor.

İhale 4 Eylül’de Yapılacak

Yerköy Belediyesi’ne ait Haşim Kılıç Mahallesi, Alparslan Türkeş Parkı içinde bulunan büfe, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince kiraya verilecek. Aylık 2 bin 800 lira, yıllık ise 33 bin 600 lira muhammen bedelle çıkılacak ihale, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.

Şartname Belediyeden Temin Edilebilecek

İhaleye ait kira şartnamesi, mesai saatleri içinde Yerköy Belediyesi Emlak Şefliği’nden alınabilecek. İhaleye katılacakların, geçici teminat olarak muhammen bedelin yüzde 3’ünü ihale günü saat 10.00’dan önce belediye veznesine yatırmaları gerekiyor.

Teminat ve Başvuru Şartları

İhaleyi kazananların kati teminat olarak yüzde 6 oranında bedeli belediye veznesine yatırması şart koşuluyor. Katılımcıların ayrıca nüfus cüzdanı fotokopilerini teslim etmeleri gerekiyor.

Belediye Encümeni Yetkili

Yerköy Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak. Belediyeden yapılan açıklamada, konuya ilişkin ilgililere ilan yoluyla duyuru yapıldığı belirtildi.