Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından pancar taşıyan bir sürücüye tonaj ihlali gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, yapılan denetimde sürücünün 65/4 “Ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek” maddesini ihlâl ettiğini tespit etti. Sürücüye 16 bin 975 lira idari para cezası kesildi.

Jandarma yetkilileri, tonaj kurallarına uyulmasının hem trafik güvenliği hem de yol altyapısının korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Trafik Jandarması ekiplerinin denetimlerin devam edeceği ifade edildi.