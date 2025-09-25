Sabahın erken saatlerinde tarlalara inen çiftçiler, traktörlerle topladıkları pancarları römorklara yükleyerek Yozgat Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası’na göndermeye başladı.

Şeker pancarı, hem bölge çiftçisinin geçim kaynağı hem de Yozgat ekonomisinin önemli desteklerinden biri. Hasadın başlamasıyla birlikte köy yolları pancar yüklü araçlarla dolup taştı.

Fabrikada Yoğun Mesai

Şeker Fabrikaları yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Çiftçilerden gelen ürünler kantarda tartılıyor, ardından işleme alınarak şeker üretim süreci başlıyor. Fabrika çevresinde de yoğunluk yaşanırken, ilin dört bir yanından pancar sevkiyatı sürüyor.

Tarımsal Üretimde Stratejik Ürün

Şeker pancarı, yalnızca şeker üretiminde değil; hayvancılıkta yem olarak da kullanılmasıyla çiftçiler için katma değer yaratıyor. Yozgat’ta tarım arazilerinin önemli bölümünü kaplayan pancar tarlaları, hem bölgesel istihdamı hem de kırsal kalkınmayı güçlendiriyor.

Valilik Uyardı

Yozgat Valiliği çiftçileri pancar hasadında dikkat etmesi konusunda uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Değerli çiftçilerimiz bin bir emekle yetiştirdiğiniz pancar hasadı başladı hepinize bereketli kazançlar diliyoruz. Pancarın tarladan fabrikaya nakliyesi esnasında lütfen aşırı tonaj konusunda hassas davranalım. Unutmayalım bu yollar hepimizin. Aşırı tonaj yükleyip bir sefer daha az yapayım. Akaryakıtta kar edeyim diye düşünüyorsan, milli servetimiz olan yollarımıza zarar verdiğini unutma” ifadelerini kullandı.