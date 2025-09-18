100. Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu’nda özel eğitim sınıfı öğrencileri için müzik temalı etkinlik düzenlendi.

Okul Müdürü Aytaş Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada müziğin insanlar üzerinde iyileştirici bir güce sahip olduğunu vurguladı.

Şahin, müziğin evrensel bir ifade aracı olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Müzik kendi içinde bir şifadır, terapidir. Hepimizin dokunduğu insanlığın keşfettirici bir ifadesidir. İyileştirici gücü, toplumlar arasında eskiden beri bilinmektedir. Günümüz dünyasında teknolojinin gelişimiyle birlikte müziğin sadece ruhu dinlendirmekle kalmayıp bilişsel açıdan da güçlü bir uyaran olduğu görülmektedir. Sözel iletişimin erişemediği yerde insanın içsel dünyasına ulaşması, duygusal bağı güçlendirmesi ve motorik hareketlerde motive edici etkisi açıkça ortadadır.”

Etkinlik boyunca özel eğitim sınıfı öğrencilerinin hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadığını dile getiren Şahin, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını ifade etti.