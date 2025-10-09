Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat’ın eşi Dilek Canpolat, İlçe Halk Kütüphanesi’nde özel gereksinimli öğrencilerle birlikte çini boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrenciler, kendi tasarımlarını ortaya koyarak kişisel tarzlarını sergileme imkânı buldu.

Etkinlik süresince çocuklar, hayal güçlerini kullanarak çinilerini boyadı ve eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin özel gereksinimli öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını, özgüvenlerini artırdığını ve el becerilerini geliştirdiğini ifade etti.