Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat’ın eşi Dilek Canpolat, İlçe Halk Kütüphanesi’nde özel gereksinimli öğrencilerle birlikte çini boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Yozgat'ta Özel Gereksinimli Öğrencilere Etkinlik Düzenlendi! (3)

Etkinlikte öğrenciler, kendi tasarımlarını ortaya koyarak kişisel tarzlarını sergileme imkânı buldu.

Yozgat'ın o köyüne kesintisiz su müjdesi!
Yozgat'ın o köyüne kesintisiz su müjdesi!
İçeriği Görüntüle

Yozgat'ta Özel Gereksinimli Öğrencilere Etkinlik Düzenlendi! (1)

Etkinlik süresince çocuklar, hayal güçlerini kullanarak çinilerini boyadı ve eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin özel gereksinimli öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını, özgüvenlerini artırdığını ve el becerilerini geliştirdiğini ifade etti.

Muhabir: Selma Şahin