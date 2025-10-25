Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, hizmet alan özel bireyler için iş ve uğraşı atölyesi çalışması düzenledi.

Etkinlik, özel bireylerin el becerilerini geliştirmek, sosyal etkileşimlerini artırmak ve üretken faaliyetlerle günlük yaşamlarına renk katmak amacıyla planlandı. Katılımcılar, çeşitli el sanatları ve üretim etkinlikleri ile hem yeteneklerini keşfetme hem de keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Merkez yetkilileri, atölye çalışmalarının özel bireyler üzerinde önemli faydalar sağladığını belirtti. Yetkililer, “Bu tür faaliyetler, bireylerin özgüvenlerini artırıyor, sosyal becerilerini güçlendiriyor ve üretkenliklerini destekliyor. Aynı zamanda günlük yaşamlarını renklendirerek kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Atölye kapsamında katılımcılar, el işi, resim, dekoratif ürün yapımı ve benzeri etkinliklerle hem öğrenip hem eğlendi. Etkinlik boyunca bireylerin birbirleriyle etkileşimde bulunmaları ve birlikte üretim yapmaları, sosyal bağların güçlenmesine de katkı sağladı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür atölye çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde de düzenli olarak devam edeceğini, özel bireylerin sosyal hayata katılımını artıracak ve günlük yaşamlarını destekleyecek etkinliklerin artırılacağını bildirdi.