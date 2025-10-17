Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde hizmet alan özel bireyler, Kirazlı Göleti çevresinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşü etkinliğiyle keyifli bir gün geçirdi.

Merkezde görevli personel eşliğinde yapılan yürüyüşte özel bireyler, doğanın sunduğu güzellikleri keşfederek hem fiziksel aktivitede bulundu hem de moral ve motivasyon kazandı. Katılımcılar, gölet çevresinde yürüyüş yaparken çevrede yetişen dağ alıcını toplayarak doğal yaşamı yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca özel bireylerin keyifli anlar yaşadığı, sosyal iletişim becerilerini geliştirme ve toplumsal uyumu güçlendirme açısından önemli kazanımlar elde ettiği gözlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen etkinliğin özel bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklediğini vurguladı. Açıklamada, “Merkezimizde kalan özel bireylerimizin sadece bakım ve rehabilitasyon süreçlerine değil, onların toplumsal yaşamla bağlarını güçlendiren etkinliklere de büyük önem veriyoruz. Doğa yürüyüşü, hem fiziksel hem ruhsal açıdan iyileştirici bir deneyim oldu” ifadelerine yer verildi.

Etkinliğe katılan özel bireyler, doğayla iç içe vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu imkânı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, benzer sosyal ve kültürel etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini bildirdi.