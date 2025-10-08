Yozgat’ta özel bireyler ve yaşlılar “Olta Sohbetleri” etkinliğinde buluştu.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Olta Sohbetleri: Ruhun Rehabilitasyonu” projesi kapsamında, özel bireyler ile Esenli Huzurevi sakinleri bir araya geldi.

İl Müdürlüğüne bağlı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi hizmet alan özel bireyler ile huzurevi sakinleri, göl kenarında balık tutarak sohbet etme fırsatı buldu. Etkinlik, sonbaharın huzurlu atmosferinde hem doğayla iç içe vakit geçirme hem de nesiller arası kaynaşma açısından anlamlı anlara sahne oldu.

Balık tutma etkinliğinin ardından katılımcılar doğa yürüyüşü yaparak günü tamamladı. Projenin amacı, özel bireylerin ve yaşlıların psikososyal rehabilitasyonunu desteklemek, sosyal etkileşimlerini artırmak ve yaşam kalitelerini güçlendirmek olarak açıklandı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, etkinliğin yaşlı bireyler ve özel bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirdiğini belirterek, projeye katkı sunan personele ve katılımcılara teşekkür etti.