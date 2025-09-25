Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nden hizmet alan özel bireyler, personel eşliğinde Çamlık, Nohutlu Tepe ve Konak’a düzenlenen geziye katıldı.

Geziyle, özel bireylerin sosyal hayata katılımlarının artırılması, keyifli vakit geçirmeleri ve farklı kültürel değerleri yerinde görmelerinin hedeflendiği bildirildi.

Gün boyu süren etkinlik kapsamında özel bireyler, hem doğanın güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu hem de tarihi ve kültürel mekânları gezerek unutulmaz anılar biriktirdi.

Merkez yetkilileri, bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerin bireylerin yaşam kalitesini artırdığına ve toplumsal hayata entegrasyonlarını desteklediğine dikkat çekti.