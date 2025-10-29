Merkezde düzenlenen etkinlikte, özel bireyler Türk bayraklarıyla 102. Cumhuriyet Bayramı’nı andı. Atölyede gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler sırasında katılımcılar, Cumhuriyetin kuruluşunu gurur ve heyecanla kutladı.

Etkinlikte konuşan yetkililer, özel bireylerin Cumhuriyet bilincini kazanmalarının ve bu değerleri benimsemelerinin önemine değindi. Yapılan çalışmaların, hem sosyal hem de kültürel açıdan bireylerin gelişimine katkı sağladığını ifade ettiler.

Katılımcılar, bayrak taşıma, resim yapma ve çeşitli el sanatları etkinlikleri ile Cumhuriyetin 102. yılını kutladı. Yetkililer, bu tür etkinliklerin özel bireylerin kendilerini ifade etmeleri, özgüven kazanmaları ve toplumsal yaşama katılımlarının artması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Etkinlik, özel bireylerin coşkusu ve öğretmenlerinin rehberliğinde yapılan çeşitli aktivitelerle sona erdi.