Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kentteki internet kafe ve PlayStation salonlarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında 2 internet kafe ve 3 PlayStation salonu kontrol edildi. İş yerlerindeki güvenlik kameraları, antivirüs yazılımları ve güvenlik duvarı uygulamaları incelendi.

Ayrıca 18 yaşından küçüklerin çalıştırılıp çalıştırılmadığı, tütün mamullerinin kullanım durumu ile vasisiz 12 yaş altı çocukların içeri alınıp alınmadığı denetlendi.

Uygulama çerçevesinde toplam 38 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Emniyet yetkililer, çocukların güvenliği ve toplumun huzuru için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.