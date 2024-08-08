Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Taksirle ölüme neden olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

Saraykent Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “ilçede aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada Boğazlıyan İlamat ve İnfaz Bürosunun 2024/1241 karar sayısına istinaden ‘Taksirle Ölüme Neden Olmak’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasına istinaden hakkında yakalama kararı bulunan, A.Ö. isimli şahsın ikametine geldiği olduğu bilgisi alınmıştır. A.Ö. isimli şahsın yakalanmasına yönelik Jandarma ekipleri tarafından icra edilen faaliyette, köyünde arazide saklanırken yakalanmıştır. Akdağmadeni Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla işlemlerinin ardından Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmiş olup, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi” ifadelerine yer verildi.