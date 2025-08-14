Sorgun ilçesinde seyir halindeyken elektrik aksamından çıkan yangın sonucu bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Babalı mevkiinde polis çevirme noktasında seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.